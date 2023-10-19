У Польщі наступного тижня почнуть консультації з формування уряду

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня зустрінеться з лідерами парламентських партій для консультацій щодо формування нового уряду, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться в повідомленні канцелярії, наступного вівторка та середи 24-25 жовтня на запрошення президента Польщі Анджея Дуди в Президентському палаці відбудуться консультації з представниками окремих виборчих комітетів.

Виборчий комітет – епізодична юридична особа, що функціонує в польській виборчій системі та висуває кандидатів і проводить виборчу кампанію від їхнього імені.

"Зустрічі відбудуться окремо з кожним з виборчих комітетів, в порядку відповідно до результатів, досягнутих цими комітетами на виборах" , – зазначив Дуда.

Згодом у канцелярії Польщі заявили, що Дуда ще не визначився з приводу кандидатури нового прем'єр-міністра, який матиме мандат на формування нового уряду.

Конституція Польщі передбачає три варіанти формування уряду після виборів. Найшвидший із них – скликання президентом одноденного засідання парламенту протягом 30 днів після виборів, під час якого чинний прем’єр подає у відставку, а нового президент призначає за поданням парламентської більшості.

Другий варіант: якщо більшість у польському Сеймі не має кандидатури прем’єра, їх можуть пропонувати групи зі щонайменше 46 депутатів, далі одного з них затверджують простою більшістю голосів. На це у Сейму є 14 днів.

Якщо ж і в цьому випадку не був визначений голова уряду, його призначає сам президент, і той має за 14 днів отримати вотум довіри Сейму. Інакше на країну чекають дострокові вибори.

Нагадаємо, Національна виборча комісія Польщі опрацювала результати голосування на парламентських виборах 15 жовтня з усіх виборчих округів.

За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Колишній прем’єр-міністр Польщі, голова ключового опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск звернувся до президента Анджея Дуди із закликом ухвалити "енергійні та швидкі рішення", щоб швидко сформувати новий уряд.