У Москві збудували завод із виробництва ракет для систем ППО

У московському районі Некрасовка, на території індустріального парку "Руднєво", завершилося будівництво заводу, де планують запустити виробництво ракет ППО, повідомляє Радіо Свобода.

Завод площею 93,7 тис. кв м збудували за 8,5 місяців. На території розміщуватимуться "дільниці обробки, збирання та випробування продукції".

17 жовтня мер Москви Сергій Собянін передав підприємство концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".

Гендиректор концерну "Алмаз-Антей" Ян Новіков заявив, що запустити виробництво ракет планують до жовтня 2024 року.

Як пишуть "Важные истории", завод розташований на сході Москви – близько до житлових будинків. За кілька кілометрів від заводу – дві станції метро. Крім того, у Некрасовці влада організувала полігон для випробування безпілотників площею у 100 гектарів, кажуть журналісти.

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