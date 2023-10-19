Кулеба вважає, що США будуть передавати ATACMS регулярно

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS на постійній основі. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Європейська правда.

Він ствердно відповів на питання, чи означає поставка першою партії ATACMS те, що США передаватимуть їх постійно і у більшій кількості.

За словами глави українського МЗС, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.

"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення… Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці" , – зазначив Кулеба.

Він також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS. У вівторок Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.