Співзасновник monobank спростував блокування карток через неявки до ТЦК

У мережі поширили неправдиву інформацію про нібито можливе блокування банківських карток військовозобов'язаних. Проте дані не відповідають дійсності.﻿ Про це заявив співзасновника monobank Олег Гороховський, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Зазначимо, що деякі українські ЗМІ та Telegram-канали поширили неправдиву інформацію про те, що військовозобов'язаним, які отримали повістки та не прийшли до ТЦК, нібито можуть заблокувати банківську карту.

При цьому вони супроводжували такі пости скріншотом застосунку Monobank.

Співзасновник monobank наголосив, що ця інформація - ніщо інше, як фейк та ІПСО.

Він також пообіцяв заблокувати особам, які розповсюджують такі фейки, можливість використовувати банки.