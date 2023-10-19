Румунські та болгарські судна вже розміновують "український коридор" – моніторинг

Мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору. Про це заявив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, повідомляє Ліга.net.

Як написав Клименко, група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

За його даними, рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, а 16 жовтня кораблі вже вийшли у море.

Операція з пошуку мін не обмежується територіальними водами (12-мильною зоною) Болгарії, але поширюється на суміжну акваторію, якою проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору.

В операції, як зазначають у моніторинговій групі та виданні BlackSeaNews, беруть участь сім кораблів (один румунський та 6 болгарських).

Група ідентифікувала п'ять із семи кораблів, які ведуть тралення.

ВМС Болгарії:

мінний загороджувач "Цибър" (бортовий номер 32),

фрегат "Дръзки" (бортовий номер 41),

сторожовий корабель "Смели" (бортовий номер 11),

фрегат "Верни" (бортовий номер 42).

ВМС Румунії:

морський тральщик "Slt. Alexandru Axente" (бортовий номер 30).

12 жовтня повідомлялося, що Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися про створення "тристоронньої ініціативи" для спільної боротьби з морськими мінами у Чорному морі.