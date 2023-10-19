Українське посольство не підтверджує загибель 23 громадян в Ізраїлі

Число загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання "Хамас" на Ізраїль громадян України зросло до 18. Про це заявили в посольстві України в Ізраїлі, повідомляє Радіо Свобода.

"Після отримання офіційної інформації від ізраїльської сторони, Посольство України підтверджує загибель вісімнадцяти громадян України в Ізраїлі. Наразі один громадянин України вважається зниклими безвісти. На території Сектора Гази підтверджено загибель одного громадянина України" , – йдеться в повідомленні.

19 жовтня ефірі телемарафону, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук також уточнив, що внаслідок атак "Хамасу" в Ізраїлі загинуло 18 громадян України. Дані про 23 жертви серед українців не є підтвердженими.

"У нас підтверджено інформацію про 18 загиблих, не 23" , – сказав посол.

Водночас Міністерство закордонних справ наразі не верифікувало ці дані посольства Ізраїлю. За останніми даними відомства, в Ізраїлі загинуло 16 українців.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв﻿ про 23 загиблих українців внаслідок нападу "ХАМАСу"

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