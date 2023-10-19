У німецькій опозиції дорікнули Шольцу за відмову передати Україні Taurus

У Німеччині голова партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц дорікнув канцлеру Олафу Шольцу за відмову надати Україні далекобійні ракети Taurus. Його заяву під час виступу у Бундестазі наводить AFP, повідомляє Європейська правда.

Мерц вимагав від Шольца пояснень, чому він все ще виступає проти постачання Taurus "явно всупереч волі" фракцій, які входять до коаліції.

"Ви могли б пояснити це тут сьогодні вранці" , – сказав він.

Мерц нагадав, що уряд США вже ухвалив рішення про надання далекобійної зброї, маючи на увазі ракети ATACMS.

Крім того, він наголосив на необхідності послати "дуже чіткий сигнал" президенту РФ Владіміру Путіну на наступному саміті ЄС про те, що він не дочекається втоми Заходу від підтримки України.

Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні.

Шольц також занепокоєний тим, що Україна може використати ракети для ураження Керченського мосту, що з'єднує окупований Крим з Росією.