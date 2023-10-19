Президент Фінляндії висловив готовність для розмови з Путіним і назвав умову

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо висловив готовність говорити з російським диктатором Володимиром Путіним у разі, якщо це принесе мир в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив лідер Фінляндії, повідомляє Yle.

Президент зазначив, що Фінляндії довелося роками готуватися до того, що з боку Росії може трапитися що завгодно.

Також глава держави сподівається, що війна в Україні не переросте в тривалий заморожений конфлікт. На думку Нііністьо, ситуація зараз має ознаки переростання в позиційну війну.

Переговори з Путіним

Нііністьо також зауважив, що готовність розмовляти з Володимиром Путіним - це питання європейського вибору.

Особисто він готовий був би поговорити з російським диктатором, якби це сприяло досягненню миру в Україні. Однак, за його словами, зараз передумов до цього не видно.

"Не думаю, що Володимир Путін зараз зателефонує" , - резюмував Нііністьо.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Наразі переговори "на паузі".

Президент Володимир Зеленський та інші представники влада наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не буде проводити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Обіцянкам Кремля не можна довіряти.