У МЗС озвучили "оптимістичний" термін появи винищувачів F-16 в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винищувачі F-16 можуть з’явитися в Україні у першій половині 2024 року. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Європейська правда.

"Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року" , – зазначив міністр.

Він розповів, що наразі українські пілоти проходять навчання за кордоном, а паралельно з цим в Україні готують необхідну інфраструктуру.

"Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі – це завершення тренування пілотів і підготовки інфраструктури" , – додав глава МЗС.

Раніше видання Politico повідомило, що невелика група українських пілотів, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас і вже прямують на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься безпосередньо льотна підготовка на винищувачах F-16.