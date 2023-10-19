Мінекономіки: За рік у систему закупівель Prozorro повернули 80% обсягу закупівель

За рік дії урядової постанови, яка регулює публічні закупівлі під час воєнного стану, через систему Prozorro витрачаються близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Починаючи з 19 жовтня 2022 року через Prozorro оголосили закупівлі на 589 млрд грн. У відкритих тендерах взяли участь 35 тисяч постачальників, а різниця між сумарною очікуваною вартістю закупівель та сумою підписаних контрактів склала 40 млрд грн.

Перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що ринок публічних закупівель відіграє надважливу роль для підтримки українських підприємців, а особливо виробників та малого й середнього бізнесу. Саме тому повернення до широкого використання системи Prozorro, попри умови війни, стало одним із пріоритетів Кабміну.

"На сьогодні близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються саме через систему Prozorro — а отже з можливістю для бізнесу брати участь у торгах та контролем з боку громадянського суспільства" , – додала вона.

З введення поставнови №1178, якою було внесено низку змін у правила публічних закупівель, які адаптовують систему Prozorro до умов воєнного стану, середній строк проведення відкритих торгів скоротився з 46 до 25 днів.

Частка неуспішних закупівель знизилася з 40% до 31%. А завдяки можливості використовувати для закупівель типових товарів Prozorro Market без обмежень по сумі, обсяг закупівель через електронний каталог зріс у 20 разів - до 8,8 млрд грн.

Загалом за рік 16,5 тисяч замовників проводили торги в Prozorro, кожен третій із них використовував Prozorro Market у своїх закупівлях.

Нагадуємо:

Світовий банк схвалив використання системи Prozorro для всіх проєктів, які фінансує в Україні.