Ізраїль отримав першу партію бронетехніки від США з початку нападу ХАМАС

Міністерство оборони Ізраїлю в четвер прозвітувало про отримання партії броньованої техніки від Сполучених Штатів, яка замінить пошкоджену в результаті бойових дій проти угруповання ХАМАС, що почалися 7 жовтня, повідомляє Європейська правда.

Про це відомство повідомило в соцмережі Twitter (X).

Ізраїльське Міноборони зазначило, що "нещодавно" прийняло вантажний літак зі США, який перевозив першу партію бронемашин, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023

Ця партія бронетехніки є частиною більш масштабної закупівлі вартістю 400 мільйонів шекелів (70,3 мільйона євро), спрямованої на зміцнення техніки ЦАХАЛ, додали у відомстві.

Там зазначили, що подальші поставки техніки зі США також міститимуть броньовані машини швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання.

За даними ЗМІ, Ізраїль попросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.