Ізраїль отримав першу партію бронетехніки від США з початку нападу ХАМАС
Міністерство оборони Ізраїлю в четвер прозвітувало про отримання партії броньованої техніки від Сполучених Штатів, яка замінить пошкоджену в результаті бойових дій проти угруповання ХАМАС, що почалися 7 жовтня, повідомляє Європейська правда.
Про це відомство повідомило в соцмережі Twitter (X).
Ізраїльське Міноборони зазначило, що "нещодавно" прийняло вантажний літак зі США, який перевозив першу партію бронемашин, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Ця партія бронетехніки є частиною більш масштабної закупівлі вартістю 400 мільйонів шекелів (70,3 мільйона євро), спрямованої на зміцнення техніки ЦАХАЛ, додали у відомстві.
Там зазначили, що подальші поставки техніки зі США також міститимуть броньовані машини швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання.
За даними ЗМІ, Ізраїль попросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.