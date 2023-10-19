Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на понад 300 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить сайт Верховної Ради.

Згідно з текстом закону, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд передбачили на сектор оборони.

Зокрема, гроші розподілять так:

211 млрд гривень — Міністерству оборони;

79 млрд гривень — Міністерству внутрішніх справ;

16,5 млрд гривень — Міністерству соціальної політики;

1,3 млрд гривень — Міністерству закордонних справ;

4,3 млрд гривень — Міністерству стратегічної промисловості;

4,2 млрд гривень — Службі безпеки України;

2,5 млрд гривень — Головному управлінню розвідки;

2,1 млрд гривень — Державній спеціальній службі транспорту Міноборони;

570,2 млн гривень — Держспецзв'язку;

500,7 млн гривень — Службі зовнішньої розвідки;

230,5 млн гривень — Управлінню державної охорони;

151 млн гривень — винагорода курсантам системи МВС.

Таким чином, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.

Нагадаємо, закон про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень Верховна Рада ухвалила ще 6 жовтня.