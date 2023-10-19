Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на понад 300 млрд грн
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень, повідомляє Ділова столиця.
Про це свідчить сайт Верховної Ради.
Згідно з текстом закону, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд передбачили на сектор оборони.
Зокрема, гроші розподілять так:
- 211 млрд гривень — Міністерству оборони;
- 79 млрд гривень — Міністерству внутрішніх справ;
- 16,5 млрд гривень — Міністерству соціальної політики;
- 1,3 млрд гривень — Міністерству закордонних справ;
- 4,3 млрд гривень — Міністерству стратегічної промисловості;
- 4,2 млрд гривень — Службі безпеки України;
- 2,5 млрд гривень — Головному управлінню розвідки;
- 2,1 млрд гривень — Державній спеціальній службі транспорту Міноборони;
- 570,2 млн гривень — Держспецзв'язку;
- 500,7 млн гривень — Службі зовнішньої розвідки;
- 230,5 млн гривень — Управлінню державної охорони;
- 151 млн гривень — винагорода курсантам системи МВС.
Таким чином, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.
Нагадаємо, закон про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень Верховна Рада ухвалила ще 6 жовтня.