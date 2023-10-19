Ілларіон Павлюк обійме посаду Ганни Маляр у Міноборони
Письменник та ексвійськовий Головного управління розвідки Ілларіон Павлюк обійме посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони, яку раніше займала Ганна Маляр, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Ілларіон Павлюк у Facebook.
"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду!"
Раніше Павлюк представляв Центральну телерадіостудію Міноборони. Після початку повномасштабної війни мобілізувався в один із підрозділів ГУР.
Нагадаємо:
- 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони, у тому числі Ганну Маляр.