Гуменюк прокоментувала можливу висадку десанту на Херсонщині
Не всі операції Сил оборони України є публічними, а висновки військових аналітиків є лише їхнім припущенням і не завжди відповідають дійсності, повідомляє Ділова столиця.
Так начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала в ефірі національного телемарафону інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо ймовірної висадки українського десанту на лівому березі Херсонської області.
"Заяви аналітиків — це припущення, їх розуміння і бачення можливого розвитку подій", — сказала вона.
За її словами, найбільш повною інформацією про бойові дії володіють військові, які беруть безпосередню участь в операціях.
"Не вся робота може бути публічною і не вся робота заслуговує інформаційного поширення в той самий момент, як вона здійснюється. До цього треба ставитись з розумінням", — додала Гуменюк.
"Бойова робота наших сил проводиться планово, з висвітленням в можливому і доцільному сенсі нами здійснюється оперативно. Тому, довіряйте, будь ласка, тим достовірним джерелам, які про це сповіщають, бо знають про цю роботу",- підкреслила вона.