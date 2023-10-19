Гуменюк прокоментувала можливу висадку десанту на Херсонщині

Не всі операції Сил оборони України є публічними, а висновки військових аналітиків є лише їхнім припущенням і не завжди відповідають дійсності, повідомляє Ділова столиця.

Так начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала в ефірі національного телемарафону інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо ймовірної висадки українського десанту на лівому березі Херсонської області.

"Заяви аналітиків — це припущення, їх розуміння і бачення можливого розвитку подій" , — сказала вона.

За її словами, найбільш повною інформацією про бойові дії володіють військові, які беруть безпосередню участь в операціях.

"Не вся робота може бути публічною і не вся робота заслуговує інформаційного поширення в той самий момент, як вона здійснюється. До цього треба ставитись з розумінням" , — додала Гуменюк.