ЗМІ: Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, звільнив Ігоря Сокола з посади посла в Україні, повідомляє РБК-Україна.
Про це виданню БелТА розповіли у пресслужбі білоруського диктатора.
За інформацією видання, також було звільнено посла Білорусі в Естонії В'ячеслава Качанова.
Журналісти уточнюють, що сьогодні, 19 жовтня, Лукашенко підписав відповідні укази щодо двох дипломатів.
Варто зауважити, що Сокіл разом з усіма співробітниками посольства Білорусі в Україні виїхав з країни ще у березні 2022 року.
Участь Білорусі у війні проти України
Нагадаємо, Білорусь є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, російські окупанти вторглися до нашої країни 24 січня 2022 року з території РБ. Нещодавно це визнав сам Лукашенко.
Також на початку повномасштабної війни російські солдати обстрілювали Україну з Білорусі.
При цьому в Білорусі регулярно проводять військові навчання, на яких, зокрема, навчають російських військових.