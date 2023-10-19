WP: Антиукраїнський кандидат знімається з виборів спікера Палати США

Ультраправий республіканець Джим Джордан вирішив зняти свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників США й натомість підтримати тимчасове розширення повноважень виконувача обов’язків спікера Патріка Макгенрі, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо The Washington Post.

За інформацією видання, після двох невдалих для Джордана турів голосування у вівторок і в середу республіканці дали зрозуміти, що той не має достатньої підтримки для обрання на посаду спікера.

Водночас телеканал CNN стверджує, що ультраправий республіканець не відмовився від ідеї поборотись за посаду голови нижньої палати Конгресу, але не буде ініціювати голосування в четвер, аби спробувати зібрати додаткові голоси.

Однак CNN, як і The Washington Post, повідомляє, що Джордан схиляється до підтримки резолюції про надання повноважень тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі. Це дозволить Палаті представників проголосувати федеральний бюджет, включно з допомогою Україні.

Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.