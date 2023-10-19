Ситуація на фронті: за добу відбулося більше 70 боєзіткнень

За добу відбулося більше 70 боєзіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найбільш активно окупанти атакували на Куп'янському та Авдіївському напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 19 жовтня.

З початком доби кремлівські терористичні війська, цинічно завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по цивільному об’єкту у Миколаєві. Крім того, окупанти застосували ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною.

Протягом доби відбулось понад 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Соснівка, Костобобрів, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Кияниця, Степок, Новодмитрівка, Рясне Сумської області; Одрадне, Колодязне, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили більше 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще близько 10 атак противника в районі Надії Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах н.п. Петропавлівка, Подоли та Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах н.п. Спірне, Виїмка та Веселе Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Званівка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах н.п. Авдіївка, Новокалинове, Степове, Сєверне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі Бердичів Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах н.п. Вугледар та Павлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема Мала Токмачка, Оріхів, Роботине, Кам’янське, Плавні, Приморське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Берислава та Веселого Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Інженерне, Антонівка, Комишани Херсонської області та Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по 1 пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобах противника.