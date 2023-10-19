ОП: Україна та Франція розпочали переговори щодо "гарантій безпеки"

Українська делегація в четвер розпочала перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про так звані гарантії безпеки, передбачені декларацією "Групи семи" на підтримку України, повідомляє Європейська правда.

Про це сповістив Офіс президента.

Українську переговорну групу очолив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, до неї також увійшли інший заступник очільника ОП Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів і порядок координації щодо питання безпекових гарантій на найближчий час", – йдеться в повідомленні.

Франція стала п’ятою державою "Групи семи" після Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Крім того, протягом жовтня Київ досяг домовленості зі Швецією та Норвегією розпочати переговори про двосторонні безпекові зобов'язання.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.