Росія розмістила 4 винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі

Із супутникових знімків стало відомо, що Росія розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Крим.Реалії, OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі Х.

Із знімків помітно, що крім Су-30 і Су-27 на злітній смузі є чотири МіГ-31.

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