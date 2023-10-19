Росія розмістила 4 винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі
Із супутникових знімків стало відомо, що Росія розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Крим.Реалії, OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі Х.
Із знімків помітно, що крім Су-30 і Су-27 на злітній смузі є чотири МіГ-31.
Що передувало:
- Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські літаки, обладнані ракетами "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.
- Речник українських Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що такі заяви можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.