Посли НАТО збирались через зустріч Орбана з Путіним у Китаї

Посли країн-членів НАТО провели зустріч 19 жовтня в зв'язку з занепокоєнням через зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє "Радіо Вільна Європа".

У зустрічі також брав участь посол Швеції в Угорщині.

"Ми всі стурбовані тим, що прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з президентом Путіним, тоді як Росія воює з Україною" , — сказав Пресман.

"Якщо у нас є законні занепокоєння щодо безпеки, ми очікуємо, що до них сприймуть серйозно" , — підкреслив американський дипломат.

Водночас Прессман зазначив, що регулярно веде переговори з різними міністрами угорського уряду з питань, що стосуються угорсько-російських відносин.

Як повiдомлялось, 17 жовтня президент РФ Володимир Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На зістрічі Орбан назвав війну Росії проти України "військовою операцією".