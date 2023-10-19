Зеленський та Байден провели телефонну розмову: про що говорили

Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський і Джозеф Байден у четвер увечері провели телефонну розмову, присвячену повномасштабній війні Росії, а також ситуації на Близькому Сході, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив сам Зеленський у соцмережах.

У розмові голова держави подякував Байдену "за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей", маючи на увазі відправлення в Україну далекобійних ракет ATACMS.

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей", – додав він без подробиць.

Лідери також згадали нещодавній візит до Києва спецпредставниці США Пенні Пріцкер, з якою обговорювали використання заморожених активів РФ, і ухвалення закону про політично значущих осіб.

Серед іншого, Зеленський та Байден обговорили загострення на Близькому Сході й візит американського лідера до Ізраїлю "з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей", додав голова держави.

У вівторок Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.