Безпілотники та ракети завдали ударів по військових базах США у Сирії

Безпілотники завдавали удару по базі США в Сирії Аль-Танф і ракетний удар по іншій базі США в Сирії - Коноко, повідомляє Українська правда.

Представник оборонного відомства США повідомив, що безпілотники були націлені на американську базу Аль-Танф, розташовану поблизу спільного кордону Сирії з Іраком та Йорданією.

Ліванський телеканал Al Mayadeen, який підтримує Іран, повідомив у четвер, що дві військові бази США в Сирії зазнали нападу.

Окрім атаки безпілотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV повідомив про ракетний удар по базі Коноко в сільській місцевості північного регіону Сирії Дейр-ез-Зор.