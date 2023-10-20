ISW: Спецоперації ЗСУ на лівобережжі Херсонщини масштабніші, ніж раніше
Інститут вивчення війни оцінює, що українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж тактичні рейди, які були раніше. А геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на контратаки росіян, повідомляє Українська правда.
Російські джерела також обговорюють масштабніші ніж зазвичай українські наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 19 жовтня. Відомий російський військовий блогер, який ініціював російську дискусію про українські штурми на східному березі 18 жовтня, заявив 19 жовтня, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки (30 км на схід від м. Херсона та приблизно 2 км у глиб материка від берегової лінії р. Дніпро).
Він також стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.
Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська в атаках на Кринки використали більше живої сили, ніж у попередніх атаках.
Кілька російських джерел, у тому числі окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо, стверджували, що росіянам вдалося відкинути українські війська з району Пойма-Піщанівка-Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега річки Дніпро та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де, як вони стверджують, українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами Росії.
Український Генштаб також визнав українські операції на східному березі і повідомив 19 жовтня, що російська авіація завдала ударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють у місті.
Ключові висновки ISW за 19 жовтня
- Російські джерела продовжували обговорювати масштабніші, ніж зазвичай, українські наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 19 жовтня, і українські сили, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах східного берега поблизу берегової лінії річки Дніпро та Антонівського залізничного мосту .
- Супутникові знімки, опубліковані 18 жовтня, свідчать про те, що український удар ATACMS по аеродрому Луганськ, ймовірно, пошкодив кілька гелікоптерів 17 жовтня.
- Українські офіційні особи 19 жовтня повідомили, що українські сили збили п’ять російських літаків протягом останніх 10 днів у Донецькій області на тлі великих втрат російської наземної техніки поблизу Авдіївки.
- Повідомляється, що 19 жовтня українські війська просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області під час продовження контрнаступальних операцій.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуі в Пхеньяні, Північна Корея, 19 жовтня, ймовірно, в рамках пошуку шляхів щодо закупівлі додаткових боєприпасів у Північної Кореї.
- Російський військовий блогер зауважив, що українські війська успішно й асиметрично відтягують російські резерви в поточних наступальних операціях.
- Міністерство оборони Росії продовжує зусилля з витіснення залишків групи Вагнера з Сирії.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, в районі Авдіївки, на південь від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області і на окремих ділянках просувалися вперед.
- У РФ намагаються компенсувати нестачу робочої сили в оборонному секторі, ініціюючи дозвіл неповнолітнім працювати у шкідливих умовах.