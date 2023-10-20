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Курс валют НБУ на 20 жовтня

Курс валют НБУ на 20 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 20 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 19 жовтня підвищився на 5 коп до 36.61 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 38.65 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.77 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 19 коп. до 44.38 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 13 коп. до 40.80 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 8,68 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.611 800 +0.05
EUR Євро 38.651 100 +0.042
RUB рубль 0.376 690 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 44.375 300 --0.19
CHF Швейцарський франк 40.802 200 +0.131
PLN Польський злотий 8.680 100 --0.012

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