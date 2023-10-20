Курс валют НБУ на 20 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 20 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 19 жовтня підвищився на 5 коп до 36.61 за 1 долар.
Євро подорожчав на 4 коп. до 38.65 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.77 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 19 коп. до 44.38 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 13 коп. до 40.80 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 8,68 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.611 800
|EUR
|Євро
|38.651 100
|RUB
|рубль
|0.376 690
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.375 300
|CHF
|Швейцарський франк
|40.802 200
|PLN
|Польський злотий
|8.680 100