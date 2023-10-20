Путін відвідав штаб військових РФ: передав "привіт" командирам
Російський диктатор Володимир Путін вночі побував у Ростові-на-Дону, відвідав військовий штаб і заслухав начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про ситуацію на українському фронті. Відео опублікували журналісти кремлівського пулу "РИА Новости", повідомляє Українська правда.
Судячи з опублікованого короткого відео, Путін приїхав пізно ввечері, його зустрів Герасимов.
Як повідомляється, російський президент приїхав у штаб ЗС РФ. Начальник Генштабу Герасимов розповів йому про перебіг війни. За словами генерала, об'єднане угруповання військ вирішує свої завдання "відповідно до плану" так званої "СВО".
Путін також поговорив з іншими керівниками Міноборони.
"Усім командирам привіт передавайте. Всього доброго", – так цитують Путіна журналісти.