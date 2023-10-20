ЗСУ за добу знищили майже 1400 військових та 55 танків РФ – Генштаб
За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 1380 російських військових, а також знищили 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 292060 (+1380) осіб ліквідовано,
- танків – 5047 (+55) од.,
- бойових броньованих машин – 9557 (+120) од.,
- артилерійських систем – 7012 (+29) од.,
- РСЗВ – 822 (+4) од.,
- засоби ППО – 548 од.,
- літаків – 320 од.,
- вертольотів – 324 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8) од.,
- крилаті ракети – 1535 (+1) од.,
- кораблі/катери – 20 од.,
- підводні човни – 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од.,
- спеціальна техніка – 985 од.