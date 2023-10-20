Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8

Хорватія в межах військової допомоги Україні передала Києву гелікоптери Мі-8. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зі своїм хорватським колегою Маріо Баножичем у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

За словами Остіна, США цінують відданість Хорватії справі допомоги Україні та бачать це у "численних пожертвах" військової техніки, в тому числі гелікоптерах Мі-8, а також у розгортанні військ у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині і гуманітарній допомозі.

"І все це робить реальний внесок у боротьбу України за свободу. Я з нетерпінням чекаю на ваші погляди на виклики, пов'язані з жорстоким вторгненням РФ до її мирного сусіда України", – додав глава Пентагону.

Ще у березні 2023 року Баножич, перебуваючи в Україні з неоголошеним візитом, зазначив, що Загреб опрацьовує питання надання Києву вертольотів Мі-8 та допомогу з розмінуванням.