Ізраїль анонсував наступ ЦАХАЛу на Сектор Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив 19 жовтня військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини", повідомляє Українська правда.

"Ви бачите Газу зараз здалеку, незабаром ви побачите її зсередини. Команда прийде" , – сказав Галант.

Видання пише, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, перебуваючи 19 жовтня з окремим візитом в районі, що межує з сектором Газа, теж анонсував наступ.

"Весь народ Ізраїлю стоїть за вами, і ми завдамо сильного удару нашим ворогам, щоб досягти перемоги. За перемогу! Ви готові?" , − заявив Нетаньяху військовим, які дислокуються поблизу Сектора Гази.

Також у четвер командувач Південного командування Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Ярон Фінкельман заявив військам на іншій ділянці кордону, що "маневри змістять війну на бік ворога" і що ЦАХАЛ переможе на ворожій території.