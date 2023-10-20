Німеччина не може відмовитися від СПГ із РФ: загрожує 10 мільярдів євро збитків

Німеччина все ще торгує російським скрапленим природним газом, оскільки розірвання контракту з націоналізованою компанією SEFE може коштувати німцям 10 млрд євро.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Компанія SEFE, колишній підрозділ "Газпрому", має 20-річний контракт, який було укладено у 2018 році, на постачання СПГ з Ямальського газосховища в Сибіру. За підрахунками Bloomberg, ця угода коштує близько 2 млрд євро щорічно. За її умовами, компанія повинна платити за російський СПГ незалежно від того, чи отримає вона його у власність.

"Розрив контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 млрд євро. Ця цифра є приблизною оцінкою збитків і штрафів, якщо РФ успішно подасть позов до міжнародного арбітражного суду" , – зазначає видання з посиланням на власні джерела.

Проте ця торгівля стала головним болем для Німеччини, яка чітко заявила, що не використовуватиме російський газ у зв'язку з війною в Україні. Берлін стикається з гострою критикою через побоювання, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри свою політичну риторику.

Минулого року Німеччина націоналізувала SEFE, щоб обмежити побічні ефекти енергетичної кризи, яка охопила регіон після того, як РФ припинила постачання газу трубопроводами. Націоналізація обійшлася німцям у суму від 6,3 до 7,7 млрд євро.

Також якщо трейдер не завантажить паливо на Ямалі, РФ все одно зможе продати вантаж деінде. Це означає, що Москва потенційно може отримати подвійну суму від продажу і від будь-яких штрафів, якщо SEFE буде визнано порушником контракту, кажуть вони.

SEFE також має окреме довгострокове зобов'язання щодо постачання індійської компанії GAIL Ltd., і пошук альтернативних вантажів може виявитися дорожчим, ніж російські поставки.