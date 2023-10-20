Окупанти вдарили по Херсонщині та Донеччині: загинула людина

У ніч на 20 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по місту Костянтинівка в Донецькій області й по селищу Куп'янськ-Вузловий у Харківській, обстріляли з артилерії Херсон і Берислав, а вранці Берислав зазнав авіаудару – загинула людина. ﻿Про це розповіли міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.

"Ця ніч видалася неспокійною на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Вранці внаслідок обстрілу одна людина загинула" , – зазначив Клименко.

О 08:57 голова МВС повідомив, що за годину до того російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію.

Донецька область: вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Харківська область: російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.

Херсонська область: окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району. Під ударом був і Берислав – російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Херсоні опівночі ворог почав обстріл з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Своєю чергою, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 04:00 армія РФ вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини: по Зміївці ворог випустив 4 авіабомби, ще дві керовані авіабомби (КАБ) поцілили по Новобериславу.

За минулу добу на Херсонщині 7 людей дістали поранення через російську агресію.