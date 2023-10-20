Кім Чен Ин на тлі візиту Лаврова пригрозив США ядерним ударом

Північна Корея пригрозила США превентивним ядерним ударом на тлі візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Пхеньяна. Відповідну заяву опублікувала пропагандистська агенція KCNA, повідомляє Ліга.net.

Режим КНДР згадав навчання США та Південної Кореї з бомбардувальниками B-52 та винищувачами F-35А.

"Період, коли право на превентивний удар було "монополією" США, вже добіг кінця. Тепер, коли США вчинили провокацію ядерної війни проти КНДР, КНДР піде на відповідний варіант", — сказано в заяві.

Зазначається, що Північна Корея "прийняла політику ядерної сили, яка дозволяла дотримуватися необхідних процедур дій у разі, якщо напад на державу із застосуванням ядерної зброї було вчинено або він наближався, а потім конкретизувала це в конституції".

Одночасно диктатор КНДР Кім Чен Ин зустрівся в Пхеньяні з главою МЗС РФ Лавровим і згадав зустріч з російським "колегою" Володимиром Путіним, а також заявив про плани "виробити стабільний, далекоглядний і далекосяжний план стосунків КНДР — Росія".