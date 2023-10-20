Зеленський відреагував на звернення Байдена до американців: "Потужна промова"

Президент України подякував президенту США Джо Байдену за позиції, які він озвучив у спеціальному зверненні до нації щодо важливості допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляє Європейська правда.

"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати. Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів" , – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що увесь світ, а особливо країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки у збереженні спільної свободи.