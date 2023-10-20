У ЗСУ пояснили збільшення обстрілів Херсонщини росіянами

Збільшення кількості ворожих обстрілів на півдні пов‘язана з побоюваннями окупантів щодо просування українських військ. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За її словами, ніч на 20 жовтня в південному регіоні минула тривожно. Російські війська обстрілювати населені пункти керованими авіабомбами (КАБ).

"Ворог продовжує застосовувати їх досить масовано. Якщо за світловий день росіяни використали 15 керованих авіабомб, то вночі довели цей рахунок до 25, тобто 10 авіабомб ще було спрямовано. При цьому концентрація, яку собі дозволяє ворог, очевидно, терористична" , - сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що вдень росіяни випустили 10 КАБів по Бериславу та 4 КАБи вночі по населеному пункту Зміївка. За словами речниці, це говорить про те, що ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру та завдає ударів по цивільному населення.

Гуменюк висловила думку, що інтенсифікація обстрілів на півдні пов’язана з побоюванням загарбників щодо просування Сил оборони України.