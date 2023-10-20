У ЄС закликали прискорити надання допомоги Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз та Сполучені Штати мають прискорити перемогу України у війні з РФ шляхом надання їй допомоги. Про це вона сказала під час виступу з публічною лекцією в Університеті Гудзону, повідомляє Європейська правда.

За її словами, Європа має намір активізувати та вже нарощує свою допомогу Україні. Водночас, додала вона, підтримка США має бути важливою частиною глобальних зусиль.

"Вкрай важливо, щоб ми прискорили шлях України до перемоги. Вона переможе. Але для цього їй потрібні засоби, і ми повинні їх надати, щоб врятувати життя, покласти край цьому конфлікту, допомогти відродити Україну, чиї воїни будуть гордими захисниками в НАТО. Тепер від нас на Заході залежить, чи зможемо ми допомогти зробити це якомога швидше" , – наголосила фон дер Ляєн.

Вона також закликала міжнародних інвесторів, як державних, так і приватних, зробити свій внесок, щоб надати Україні впевненості, якої вона потребує, для відновлення, модернізації та перемоги у війні.

Раніше фон дер Ляєн запевнила, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомогати Україні під час загарбницької війни РФ проти неї.