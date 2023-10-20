У Казахстані уточнили заяву про обмеження високотехнологічного експорту до РФ

Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану назвало некоректними повідомлення, що країна заборонила експорт в Росію 106 товарів, у тому числі дронів, чипів та електроніки. Про це йдеться на сайті міністерства, повідомляє ЛігаБізнес.

"Заборони на експорт будь-яких товарів до РФ у зв'язку з [...] санкціями не встановлювалися. При цьому зазначаємо, що торгівля товарами так званого подвійного призначення, які підпадають під експортний контроль, здійснюється відповідно до міжнародних зобов'язань Республіки Казахстан. Згідно з законодавством Республіки Казахстан, щодо таких товарів необхідне отримання відповідної ліцензії під час експорту, імпорту та транзиту" , – йдеться в повідомленні.

Казахстан – один з важливих хабів так званого паралельного імпорту в Росію, за допомогою яких країна-агресор ввозить підсанкційні товари з Євросоюзу чи США.

Використання Росією обхідних маршрутів стало настільки масштабним, що Захід почав вводити вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії. У вересні 2023 року США внесли до чорних списків близько 150 юридичних та фізичних осіб, які засвітилися в постачанні продукції подвійного призначення до Росії.