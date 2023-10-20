З Ізраїлю вилетів ще один евакуаційний літак з українцями – посольство

З ізраїльського аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві вилетів четвертий евакуаційний літак. Про це повідомили﻿ в посольстві України в Ізраїлі.

Чартерний рейс вилетів до Бухаресту (Румунія). Літак покинув летовище 19 жовтня о 22:30 (місцевий час збігається з київським). На борту було 79 громадян України.

"Посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур" , – зазначили в повідомленні.

Зазначимо, що Україна разом із партнерами працює над евакуацією наших громадян як з Ізраїлю, так і з Сектору Газа.

Нагадаємо, за три попередні евакуаційні рейси з Ізраїлю вдалося евакуювати понад 430 українців.