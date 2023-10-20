З Ізраїлю вилетів ще один евакуаційний літак з українцями – посольство
З ізраїльського аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві вилетів четвертий евакуаційний літак. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі.
Чартерний рейс вилетів до Бухаресту (Румунія). Літак покинув летовище 19 жовтня о 22:30 (місцевий час збігається з київським). На борту було 79 громадян України.
"Посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур", – зазначили в повідомленні.
Зазначимо, що Україна разом із партнерами працює над евакуацією наших громадян як з Ізраїлю, так і з Сектору Газа.
Нагадаємо, за три попередні евакуаційні рейси з Ізраїлю вдалося евакуювати понад 430 українців.