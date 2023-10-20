У ЄС починають працювати над новим пакетом санкцій проти РФ – журналіст

Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії, цей процес завершиться у листопаді-грудні. Про це написав редактор "Радіо Свобода", який висвітлює європейську тематику, Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

У своєму Twitter (Х) Джозвяк розповів, що консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними.

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше висловив побажання, щоби цей пакет включив заходи проти обходу існуючих санкцій, а також нові санкції проти російського оборонпрому.

За інформацією ЗМІ, у проєкті можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи", і нові кроки для боротьби з обходом санкцій через треті країни.

Деякі країни ЄС пропонують посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг, а також накласти обмеження на ядерний сектор РФ.

Також припускають, що ЄС спробує схвалити пропозицію використовувати прибутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, для допомоги у відбудові України.