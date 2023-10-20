Данилов заявив, що Третя світова почалася у 2008 році
Третя світова війна розпочалася у 2008 році, коли Росія вдерлася у Грузію. Конфлікт в Ізраїлі не останній, який сколихне світ найближчим часом. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, - ред.) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу", - сказав Данілов.
Секретар РНБО назвав конфлікт в Ізраїлі наслідком загарбницької війни РФ проти України.
"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", - додав він.
На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".