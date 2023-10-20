Данилов заявив, що Третя світова почалася у 2008 році

Третя світова війна розпочалася у 2008 році, коли Росія вдерлася у Грузію. Конфлікт в Ізраїлі не останній, який сколихне світ найближчим часом.﻿ Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, - ред.) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу" , - сказав Данілов.

Секретар РНБО назвав конфлікт в Ізраїлі наслідком загарбницької війни РФ проти України.

"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився" , - додав він.

На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".