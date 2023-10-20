Глава Єврокомісії: Понад 90% зброї ХАМАС отримує від Ірану
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 93% військової техніки, яку нині мають на озброєнні терористи ХАМАС, надходить їм з Ірану, повідомляє Ліга.net.
"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", – сказала вона.
Фон дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є "реальним".
Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема дрони-камікадзе, проти мирних українців.
За її словами, Росія та ХАМАС "мають однакову сутність".
"Росія і ХАМАС схожі. Як сказав президент Зеленський, їхня сутність одна: вони свідомо прагнуть вбити мирних жителів і дітей, взяти їх у заручники. Це варварський спосіб боротьби", – сказала фон дер Ляєн.