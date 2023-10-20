Глава Єврокомісії: Понад 90% зброї ХАМАС отримує від Ірану

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 93% військової техніки, яку нині мають на озброєнні терористи ХАМАС, надходить їм з Ірану, повідомляє Ліга.net.

"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану" , – сказала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є "реальним".

Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема дрони-камікадзе, проти мирних українців.

За її словами, Росія та ХАМАС "мають однакову сутність".