У "Дію" з'явилася мапа з Пунктами незламності

У сервісі "Дія" відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності і прокласти маршрут, повідомляє Економічна правда.

"Знайти найближчий Пункт незламності, перевірити, чи є там усе необхідне, та побудувати маршрут тепер можна за кілька кліків - у Дії" , - йдеться у повідомленні.

Як це працює: потрібно зайти в "Дію" - натиснути Послуги - Пункти незламності - обрати свою область та завантажити мапу - перейти до мапи та надати доступ до своєї геолокації.

"Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 км. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну" , - пояснили в "Дії".

Також можна застосувати фільтри та прокласти маршрут.

Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв’язок, генератор, пандус тощо

"Інтернет вам знадобиться один раз - при завантаженні мапи, далі зможете користуватися сервісом й офлайн" , - кажуть в "Дії".

При цьому, з безпекових міркувань, Пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також частково в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.