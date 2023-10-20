Байден у Вашингтоні обговорить з керівництвом ЄС Україну та Близький Схід

Президент США Джо Байден проведе у Білому домі в п'ятницю широкі переговори з президентом Євроомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє Європейська правда.

Очікують, що зустріч у Вашингтоні буде присвячена війні РФ проти України та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Також на порядку денному – співпраця у сфері нових і критично важливих технологій, включаючи цифрову інфраструктуру та штучний інтелект, а також питання торговельної політики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз та Сполучені Штати мають прискорити перемогу України у війні з РФ шляхом надання їй допомоги.

Водночас президент США Джо Байден звернувся до нації зі спеціальною промовою щодо важливості підтримки України та Ізраїлю. Він назвав поточні події "поворотним моментом в історії", та наголосив, що відмовляється допустити успіх "терористів і тиранів" – бойовиків ХАМАС і Володимира Путіна – через політичні чвари всередині США.