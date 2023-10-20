У МЗС України відреагували на зустріч Орбана з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Владіміром Путіним у Китаї. Про це він сказав в інтерв’ю France 24, повідомляє Європейська правда.

Кулебу попросили відреагувати на нещодавню зустріч Орбана з президентом РФ Владіміром Путіним, під час якої перший також назвав війну "військовою операцією". На зустрічі Орбан потиснув руку Путіну, чийого арешту за воєнні злочини в Україні домагається Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

"Сподіваюся, він (Орбан) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним" , – коротко відповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Путін і Орбан 17 жовтня зустрілися у Китаї. Це було першою за понад рік зустріччю Путіна з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер.