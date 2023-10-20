У Мелітополі вночі підірвали машину з мародерами – Федоров
В окупованому Мелітополі партизани вночі підірвали автівку з окупантами-мародерами. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Українська правда.
"Нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву.
Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух", – повідомив Федоров.
Він уточнив, що це зробили мелітопольські партизани.