Ізраїль заявив про загибель 24 українців через напад ХАМАСу

Ізраїль опублікував уточнені дані про іноземних громадян, убитих або викрадених бойовиками руху "ХАМАС" під час нападу на Ізраїль. Станом на ранок 20 жовтня загиблими вважаються 24 українці, повідомляє NEWSru.co.il.

Відомо про трьох громадян України, яких вважають зниклими безвісти.

Також було вбито 32 громадян США і 8 зникли безвісти, 22 громадян Франції вбито і 4 зникли безвісти, 21 громадянина Росії вбито і 7 зникло безвісти, 19 громадян Аргентини вбито і 7 зникло безвісти, 15 громадян Таїланду вбито і 10 зникло безвісти, 12 громадян Німеччини вбиті та 7 зникли безвісти, 12 громадян Великобританії вбиті та 3 зникли безвісти.

Серед убитих, крім громадян Ізраїлю, є також громадяни Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі- Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану, Казахстану.

Нагадаємо, вчора посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив загибель лише 18 українців.