Німеччина виділить 50 млн євро на гуманітарну допомогу у Секторі Гази

У зв'язку з катастрофічною гуманітарною ситуацією у Секторі Гази Німеччина надасть надзвичайну допомогу на суму 50 млн євро. Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час спільного виступу зі своїм йорданським колегою Айманом Сафаді в Аммані, повідомляє Deutsche Welle.

Ці гроші будуть спрямовані на підтримку таких організацій, як Всесвітня продовольча програма ООН, ЮНІСЕФ та Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).

За словами Бербок, Німеччина концентрується на тому, щоб забезпечити населення продовольством та покращити доступ до охорони здоров'я.

"Ми готуємося до того, щоб мати можливість відправити медичні бригади до Гази, а також створити можливість для лікування тяжко поранених дітей" , - додала міністр закордонних справ ФРН.

Своєю чергою, Анналена Бербок похвалила владу Йорданії за те, що вона виділила 4,7 млн євро на допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, і закликала інші країни Перської затоки наслідувати приклад королівства.

У Німеччині сперечаються про майбутнє фінансової допомоги палестинцям

У зв'язку із нападом терористичної організації ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня у Німеччині розгорнулися дебати про німецьке фінансування палестинських територій. За даними федерального міністерства з питань економічного співробітництва та розвитку, Берлін є одним із найбільших у світі донорів палестинських територій. Лише пряма допомога становить 50 мільйонів євро на рік. Крім цього, ФРН фінансує на цих територіях різноманітні проєкти ООН та неурядових організацій.

Тепер деякі німецькі політики закликали повністю припинити грошову допомогу, оскільки грошима з ФРН "не має фінансуватися тероризм та антисемітизм".

Подібні дискусії виникли і на рівні Євросоюзу. Водночас через погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази Єврокомісія вирішила збільшити поточну допомогу з 25 до 75 млн євро. Однак у Брюсселі пообіцяли переглянути фінансування інших проєктів. Також у Єврокомісії висловили підтримку Ізраїлю у його праві на самооборону після атаки ХАМАС.