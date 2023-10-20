Маск хоче запустити у соцмережі X нові платні підписки

Ілон Маск заявив про наміри незабаром запустити два рівні преміальних підписок на платформі X, повідомляє Mezha Media.

Як заявив мільярдер, одна з анонсованих підписок буде дешевшою за вже наявний платний план вартістю $8 на місяць. При цьому кількість реклами в ній не зменшиться.

А от другий план коштуватиме більше, але в ньому повністю приберуть рекламу. Вартість майбутніх рівнів поки невідома.

"Один – дешевший і з усіма функціями, але без скорочення реклами, а інший – дорожчий, але без реклами" , – описав Ілон Маск майбутні рівні підписки на X.

Між тим, поки на платформі запроваджують нові зміни, рівень дезінформації на ній лишається високим. Як пише RollingStone, перевірені акаунти на X поширюють 74% дезінформації про війну між Ізраїлем і ХАМАС. Це підтверджує аналіз NewsGuard, проведений спільно з Adweek.

Використовуючи комбінацію людського і штучного інтелекту, NewsGuard проаналізував 250 найпопулярніших постів на X, що містять дезінформацію, які отримали найбільше взаємодій з 7 жовтня. Аналіз показав, що 186 акаунтів з 250 були перевірені.

Пости, що поширювали неправдиві твердження, набрали 1 349 979 взаємодій, а за один тиждень їх переглянули понад 100 млн людей по всьому світу. Серед 10 неправдивих наративів, які просували перевірені акаунти, були сфабриковані заяви про те, що Україна постачає зброю ХАМАСу.