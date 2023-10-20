РФ тримає на північних кордонах України майже 20 тисяч військових – ЗСУ

Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Для виконання своїх завдань РФ розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб.﻿ Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" Сергій Наєв, повідомляє Укрінформ.

"Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Підрозділи противника ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, застосовують авіацію та БпЛА-камікадзе, завдають ракетних ударів балістичними та крилатими ракетами" , – зазначив Наєв.

"Для виконання зазначених завдань Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тис. осіб. На озброєнні підрозділів перебувають танки, бойові броньовані машини, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО та оперативно-тактичні ракетні комплекси" , – додав командувач. ﻿

Він зауважив, що Сили та засоби угрупувань військ Північної операційної зони продовжують ведення стабілізаційної операції у визначених районах, обстановка тут залишається стабільною та контрольованою. Але зберігається загроза застосування противником диверсійно-розвідувальних груп з боку Росії на державному кордоні Чернігівської та Сумської областей.

Наєв запевнив, що командування постійно аналізує ситуацію та вживає відповідних заходів. Так, у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ здійснюється прикриття військ та критичних об’єктів інфраструктури від авіаційних та ракетних ударів противника. Також триває переозброєння військ на більш сучасні зразки іноземного виробництва, зокрема це стосується і засобів ППО.

У прикордонних районах підготовлені та постійно вдосконалюються фортифікаційні споруди. Триває нарощення системи мінно-вибухових та невибухових загороджень і у глибині оборони.