Рада церков пропонує запровадити альтернативну службу для вірян

Українські церкви пропонують залучати до оборонних робіт громадян, які відмовляються брати зброю за релігійними переконаннями. Про це заявили у Всеукраїнській раді церков та релігійних організацій, повідомляє Ліга.net.

На зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем представники різних конфесій порушили питання "практичного механізму реалізації конституційної гарантії на невійськову службу для вірян, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю".

Замість кримінального переслідування таких вірян церкві запропонували залучити до робіт із посилення обороноздатності країни за межами військових формувань.

Раніше академік Володимир Горбулін заявив, що в Україні знижується рівень мотивації до служби в армії, й тому владі варто йти на "радикальні заходи" та змінювати систему мобілізації.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова говорила, що сотні тисяч громадян "створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації".