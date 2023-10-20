В аеропорту "Бориспіль" заявили про готовність до відновлення польотів

Столичний аеропорт "Бориспіль" може побачити повернення літаків на злітну смугу вже через місяць після закінчення війни в Україні. Про це заявив генеральний директор Олексій Дубревський в інтерв'ю Politico, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Міжнародний аеропорт вже готується до роботи після війни – там зберегли більшість персоналу та уклали угоди з авіакомпаніями.

Найбільший аеропорт України був закритий після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Він постраждав під час двох російських атак на початку війни.

"Ми не хочемо витрачати 1-2 роки на роздуми, що ми будемо робити після війни. Ми робимо все необхідне, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни" , – повідомив Олексій Дубревський.

Аеропорт відразу після вторгнення заблокував злітно-посадкові смуги, вимкнув навігаційні системи, евакуював пальне та перемістив літаки.

Водночас у "Борисполі" зберегли персонал, виплачували дві третини зарплати та чергували робочі дні, щоб всі сертифікати залишалися актуальними. Утримання працівників та електроенергія обходиться аеропорту у 3,2 млн євро на місяць. Хаб також витратив 1,8 млн євро на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Минулого місяця Олексій Дубревський був у Брюсселі, щоб повідомити представникам ЄС і міжнародних банківських установ про поточну ситуацію в аеропорту та попросити фінансової підтримки. Модернізація Борисполя коштуватиме близько 420 млн євро.

Керівник аеропорту також розповів про потенціал авіаційної галузі країни після війни. Зокрема, що очікується збільшення вантажних рейсів, пов'язаних з післявоєнною відбудовою України. Олексій Дубревський також прогнозує відкладений туристичний попит.

"Ми припускаємо, що після війни багато людей з міжнародної спільноти приїдуть в Україну, щоб побачити наших героїв і потиснути їм руку, і побачити країну героїв, які так мужньо захищали наші європейські цінності" , – сказав він.

Також очікується, що між Україною та іншими країнами встановиться пасажиропотік завдяки великій кількості біженців за кордоном – люди відвідуватимуть друзів і родичів.

Але в Україні зараз лише 3 із 13 аеропортів перебувають у гарному стані – Київ, Львів та Одеса, зазначив гендиректор "Борисполя". Найбільш постраждалим, до яких належать Херсон, Маріуполь і Дніпро, знадобиться 5-7 років, щоб знову запрацювати. Потрібно буде багато інвестицій, щоб побудувати їх з нуля.