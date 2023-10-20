Ізраїль створить новий "режим безпеки" у Газі - Міноборони
Ізраїль має намір після ліквідації угруповання ХАМАС зайнятися пошуком можливостей створення нового "режиму безпеки" в Секторі Газа. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Глава ізраїльського оборонного відомства виклав військові цілі та плани країни під час виступу на засіданні Комітету Кнесету із закордонних справ та оборони у Тель-Авіві.
За словами глави Міноборони Ізраїлю, війна складатиметься із трьох основних етапів.
"Ми знаходимося на першому етапі, на якому проводиться військова кампанія з (авіаударами, - Ред.), а потім з (наземними) маневрами з метою знищити бойовиків та завдати уражень інфраструктурі, щоб перемогти та знищити ХАМАС", - заявив він.
Далі - на другому етапі - бойові дії продовжаться, але їхня інтенсивність буде вже меншою, оскільки ізраїльські сили працюватимуть над "ліквідацією вогнищ спротиву", розповів міністр.
"Третім кроком стане створення нового режиму безпеки у Секторі Газа, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя у Секторі Газа та створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю та всього світу", - озвучив він плани.